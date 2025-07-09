Цены на память резко идут вверх — DDR4 и GDDR6 подорожают сильнее всего

Во II полугодии 2025 года рынок оперативной и видеопамяти столкнётся с серьёзным ростом цен.

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Как сообщают аналитики TrendForce, в III квартале ожидается подорожание всех типов памяти — особенно сильно вырастут цены на DDR4 и GDDR6. В первом случае речь идёт о скачке до 45%, во втором — до 33%.

DDR4 уже сейчас становится дефицитной: производители памяти начали массово сворачивать её выпуск, отправляя клиентам уведомления об окончании жизненного цикла (EOL).

Это вызвало волну панических закупок и локальные ценовые всплески. В отдельных случаях DDR4 уже стоит дороже DDR5.

GDDR6 тоже дорожает и это может повлиять на стоимость бюджетных и мейнстрим видеокарт — таких, как Radeon RX 9000. Более современные стандарты, вроде DDR5, LPDDR5X и GDDR7, подорожают умереннее — примерно на 10%.

А вот HBM для корпоративного сектора прибавит в цене до 20%.

Таким образом, эра дешёвой памяти, похоже, заканчивается — как минимум на ближайшие месяцы.