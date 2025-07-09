PNY представила самую компактную RTX 5050

Компания PNY анонсировала видеокарту RTX 5050 Single-Fan, которая стала самой компактной моделью в серии RTX 50XX.

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Длина новинки — всего 147 мм, однако она всё ещё занимает два слота. Несмотря на компактный размер, новинка базируется на архитектуре Blackwell и получила 2560 ядер CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6 и 128-битную шину.

Базовая частота составляет 2317 МГц, а буст — до 2572 МГц. Скорость памяти — 20 Гбит/с, что даёт суммарную пропускную способность до 320 ГБ/с.

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Энергопотребление ограничено 130 Вт, используется обычный 8-контактный разъём питания, расположенный сбоку рядом с I/O-панелью. Карта поддерживает интерфейсы DisplayPort 2.1b и HDMI 2.1b, может выводить изображение на до четырёх дисплеев с разрешением до 8K. Интерфейс подключения — PCIe 5.0 x8.

Также представлена двухвентиляторная версия. Обе модели не предлагают заводского разгона.