Call of Duty: WW2 убрали с Microsoft Store на ПК из-за массового взлома игроков

Activision временно удалила Call of Duty: WW2 из Microsoft Store на ПК, ссылаясь на «проблему», которую сейчас расследуют.

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На деле речь идёт о серьёзной уязвимости, связанной с RCE-эксплойтами (удалённым выполнением кода), которые позволяют злоумышленникам получать контроль над чужими компьютерами.

Ситуация обострилась после того, как игра появилась в Game Pass — игроки массово начали сообщать о взломах и удалённом управлении ПК прямо во время матчей. Проблема, по заявлениям сообщества, существует уже несколько лет, но стала массовой только сейчас.

Activision пока не дала официальных пояснений, кроме короткого сообщения на @CODUpdates, что «игра временно отключена для расследования».

Игроки в соцсетях осудили «мягкую» формулировку, подчеркивая, что это не просто баг, а опасная дыра в безопасности.

Напомним, что Call of Duty: WW2 вышла в 2017 году.