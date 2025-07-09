Yeston и GravaStar готовят совместную видеокарту с упором на охлаждение

Компания Yeston совместно с GravaStar готовит к релизу кастомную видеокарту с оригинальным дизайном и акцентом на охлаждение, производительность и RGB-подсветку.

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Пока модель GPU остается неизвестной, но GravaStar уже подтвердила, что речь идет именно о видеокарте, упомянув в тизере ключевые особенности: эффективное охлаждение, высокую производительность и яркое освещение.

GravaStar известна своей индустриальной и sci-fi-эстетикой, особенно в дизайне клавиатур и колонок, а Yeston прославилась своим аниме-стилем. Визуально видеокарта будет напоминать флагманские модели серии KINGPIN от EVGA.

Премьера состоится 10 июля в 20:00 по китайскому времени. Пока неясно, будет ли видеокарта лимитированной, доступной на массовом рынке или эксклюзивной для Китая. В любом случае, это может стать одним из самых необычных GPU-дизайнов 2025 года.