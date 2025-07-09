Вышел геймплейный трейлер Vaultbreakers

Вышел геймплейный трейлер игры Vaultbreakers
Датская студия BetaDwarf представила трейлер своей грядущей игры Vaultbreakers.
Разработка ведется при поддержке японской компании Square Enix.
Авторы описывают свою работу следующим образом: "Vaultbreakers это приключенческая РПГ с видом сверху и высокими ставками. Сражайтесь с боссами перевертышами в героических боях. Исследуйте динамичный мир, меняющийся согласно вашим действиям. Верните потерянные реликвии и сбегите! Играйте в соло или с друзьями в PvE и PvPvE".
В настоящее время по запросу в Steam можно присоединиться к открытому этапу тестирования.
Дата релиза не обозначена.