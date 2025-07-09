Вышел геймплейный трейлер Vaultbreakers

Датская студия BetaDwarf представила трейлер своей грядущей игры Vaultbreakers.

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Разработка ведется при поддержке японской компании Square Enix.

Авторы описывают свою работу следующим образом: "Vaultbreakers это приключенческая РПГ с видом сверху и высокими ставками. Сражайтесь с боссами перевертышами в героических боях. Исследуйте динамичный мир, меняющийся согласно вашим действиям. Верните потерянные реликвии и сбегите! Играйте в соло или с друзьями в PvE и PvPvE".

В настоящее время по запросу в Steam можно присоединиться к открытому этапу тестирования.

Дата релиза не обозначена.