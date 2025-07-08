Современные мобильные игры от российских студий появятся на ОС "Аврора"

Российская Газета

Современные мобильные игры от российских студий станут доступны на операционной системе "Аврора".

Современные мобильные игры от российских студий появятся на ОС "Аврора"
© Российская Газета

Это стало возможным благодаря поддержке Fplus и Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ).

Актуальный геймплей портированных версий продемонстрирован на планшете Fplus T1100 на ОС "Аврора".

В качестве примеров наглядной производительности взяты следующие проекты: "Василиса и Баба Яга", "Майнтап", "Мафия", "Кошмары Ричи", "Скуфы против ящеров", "Плохой Кот" и "Фри Энерджи".

Ранее сообщалось, что Fplus вместе с "Ростелеком" и РФПИ займутся поддержкой импортоопережения в IT, а первые опытные образцы автомобилей с ОС "Аврора" могут появиться уже в 2026 году.