Современные мобильные игры от российских студий появятся на ОС "Аврора"

Современные мобильные игры от российских студий станут доступны на операционной системе "Аврора".

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Это стало возможным благодаря поддержке Fplus и Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ).

Актуальный геймплей портированных версий продемонстрирован на планшете Fplus T1100 на ОС "Аврора".

В качестве примеров наглядной производительности взяты следующие проекты: "Василиса и Баба Яга", "Майнтап", "Мафия", "Кошмары Ричи", "Скуфы против ящеров", "Плохой Кот" и "Фри Энерджи".

Ранее сообщалось, что Fplus вместе с "Ростелеком" и РФПИ займутся поддержкой импортоопережения в IT, а первые опытные образцы автомобилей с ОС "Аврора" могут появиться уже в 2026 году.