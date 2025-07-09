Epic Games отказалась от иска к Samsung по делу о монополии на рынке

Компания Epic Games завершила судебное разбирательство с Samsung, касающееся ограничений на конкурирующие магазины приложений. Ранее разработчик игры Fortnite обвинил южнокорейского производителя смартфонов в сотрудничестве с Google с целью недопущения сторонних платформ на устройства с Android.

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Согласно судебным документам, Epic отозвала претензии к Samsung, не раскрывая подробностей достигнутого соглашения. Представители обеих компаний воздержались от комментариев. При этом Google остаётся ответчиком в этом антимонопольном деле.

Изначально Epic подала иск в федеральный суд Сан-Франциско в сентябре прошлого года. Компания утверждала, что Samsung по умолчанию включает на своих устройствах функцию, которая блокирует установку приложений из сторонних источников, ссылаясь на защиту от вредоносного ПО. Однако, по словам истца, это ограничивало распространение конкурирующих магазинов приложений, в том числе платформы от самой Epic и Microsoft.