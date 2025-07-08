Трансляции Кубка мира по киберспорту будут идти с пятиминутной задержкой

Организаторы киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2025 будут транслировать события турнира не в прямом эфире, а с пятиминутной задержкой.

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По словам источников, знакомых с ситуацией, решение связано с желанием перестраховаться. Автор канала «База киберспорта» предполагает, что организаторы из Саудовской Аравии захотят вырезать из эфира проявления ЛГБТ*-повестки или другие события.

Для чего это? Чтобы если кто-то (из условных Liquid), например, начнет бегать с радужным флагом, это успели вырезать. Ну или любые другие выходки, которые местные посчитают неуместными — короче, саудиты перестраховываются.

Esports World Cup 2025 стартовал в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, с 8 июля.

*ЛГБТ признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена.