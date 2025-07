Названа дата выхода ремейка рельсового шутера The House of the Dead 2

Студия MegaPixel и издательство Forever Entertainment назвали дату релиза игры The House of the Dead 2: Remake на ПК и Nintendo Switch - 7 августа 2025 года.

© Российская Газета

Сроки обозначены в коротком трейлере с демонстрацией геймплейных кадров и катсцен.

В переиздании создатели обещают геймерам "подтянутую" графику, адаптированное к современным контроллерам управление, кооператив на двоих, ремастированный звук и саундтрек, при этом оставив основные геймплейные механики без изменений.

Изначально проект вышел на аркадных автоматах Sega в 1998 году как рельсовый шутер - интерактивный аттракцион со стрельбой по толпам монстров.

Позже последовали порты на ПК и консоли.