Вышел релизный трейлер игры DC Worlds Collide

Игровое подразделение Warner Bros. к запуску мобильной игры DC Worlds Collide выпустило ее релизный трейлер.

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В ролике аудитории представляют персонажей и их способности.

Под управление геймерам будут отданы Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, Харли Квинн и другие.

Заявлены 12 различных игровых режимов, среди которых битвы с боссами с возрастающей сложностью и арены 5 на 5 игроков.

Проект доступен в Google Play и App Store по условно-бесплатной модели распространения.

Ранее с похожей концепцией вышла игра от главных конкурентов DC - Marvel Mystic Mayhem.