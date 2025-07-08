Вышел релизный трейлер игры DC Worlds Collide
Игровое подразделение Warner Bros. к запуску мобильной игры DC Worlds Collide выпустило ее релизный трейлер.
В ролике аудитории представляют персонажей и их способности.
Под управление геймерам будут отданы Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, Харли Квинн и другие.
Заявлены 12 различных игровых режимов, среди которых битвы с боссами с возрастающей сложностью и арены 5 на 5 игроков.
Проект доступен в Google Play и App Store по условно-бесплатной модели распространения.
Ранее с похожей концепцией вышла игра от главных конкурентов DC - Marvel Mystic Mayhem.