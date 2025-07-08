Опубликован список участников Tokyo Game Show 2025

Организаторы Tokyo Game Show 2025 представили список участников мероприятия. Оно пройдёт с 25 по 28 сентября.

© постер Tokyo Game Show 2025

В этом году на выставке будет представлено больше четырёх тысяч стендов. Это рекордный показатель. Всего свою продукцию презентуют 772 компании.

Среди ключевых участников Tokyo Game Show 2025 можно выделить Ubisoft, Bandai Namco Entertainment, Capcom, Electronic Arts, Konami Digital Entertainment, Riot Games и Ubisoft. Помимо разработчиков игр на выставке будут представлены также производители игрового оборудования.

Отметим, что участие в Tokyo Game Show 2025 также примет компания Sony. Она получит стенды в зоне семейных и инди-игр.

Темой TGS 2025 стала «Бесконечная и безграничная игровая площадка». С полным перечнем участников можно ознакомиться здесь.