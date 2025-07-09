Почему стоит попробовать Death Stranding 2

Death Stranding 2 обзор, отзыв, актёры, дата выхода, сюжет
26 июня вышла Death Stranding 2, новая игра гениального Хидео Кодзимы. Изначально сама идея продолжения вызывала вопросы. Всё же удивить приключением, где герой 40 часов носит по миру грузы и в промежутках участвует в изысканных кат-сценах, можно лишь один раз. Если сохранить концепцию, геймеры заскучают. Если изменить её, скажут: «Это уже не Death Stranding».
Казалось бы, Кодзима заманил себя в ловушку, из которой нет выхода. На деле разработчик в очередной раз ловко всех переиграл: выпустил игру с теми же идеями, но так круто её доработал, что ругаться на самоповторы невозможно.
Death Stranding 2: главное об игре
- Название: Death Stranding 2.
- Платформа: PS5.
- Разработчик: Kojima Productions.
- Издатель: Sony.
- Дата выхода: 26 июня 2025 года.
- Жанр: приключение, экшен.
- Перевод: русские субтитры и озвучка.
Death Stranding 2: как поиграть?
Игра стоит примерно 5000 рублей — что на дисках, что в PS Store (Индия).
Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.
Вторая часть — та же самая игра, что и первая…
Перед релизом первой Death Stranding, игроки шутили, будто Кодзима делает симулятор курьера. Но вряд ли кто-нибудь всерьёз верил, что ирония окажется сущей правдой. Герой Сэм Бриджес взваливал на плечи неподъёмный груз и тащил его по полям, неприступным горам и рекам с бурным течением.
Нюанс в том, что Хидео давно делает обычные вещи необыкновенными. В Death Stranding даже обычная ходьба требовала учитывать вес груза, балансировать, двигаться правильным маршрутом и ни в коем случае не падать. Иначе заказ пострадает и адресат вынесет неутешительный вердикт. В итоге просто ходить было интересно: виды постапокалиптической Америки завораживали, на фоне звучали медитативные треки Low Roar, банальные механики складывались в нечто уникальное.
При этом игрок всегда чувствовал причастность к великому делу. Всё же спасти мир в одиночку невозможно, для этого нужно сообщество. Если вы строили мост, позже по нему мог проехать кто угодно. Если приставляли к горе лестницу, вскоре по ней карабкались другие игроки. Если прокладывали дорогу, по ней в своём мире начинали гонять машины.
Сэм беспокоился о других игроках, а они отвечали тем же. Ситуации, когда ты заходил в новый регион, а там уже расставлены генераторы, мосты и наблюдательные вышки, встречались постоянно. Любые препятствия можно было преодолеть с голыми руками, однако люди всё равно облегчали жизнь себе и другим, а потом заслуженно собирали лайки. Так Death Stranding выделялась на фоне других игр: в них все матерились и проклинали твои навыки, а здесь искренне поддерживали.
Death Stranding развлекала и другими методами. По миру бродили бандиты, что били Сэма дубинами и расстреливали из автоматов. Во время неприятных хиральных дождей, которые портили грузы и постройки, на локациях появлялись твари. Стоило одной заметить героя, как остальные накидывались и тащили к мини-боссу. Чего говорить о кат-сценах, которые растянулись на шесть часов и подкидывали драматический сюжет, впечатляющую постановку и десятки загадок. Причём чуть ли не каждая реплика становилась культовой. К примеру, вы и сами знаете, что подругу Сэма зовут Фрэджайл, но она не хрупкая.
Этого набора хватило, чтобы нестандартная и на 100% авторская игра вышла в эпоху блокбастеров и уверенно их затмила. Актуальной информации о продажах нет, однако на ноябрь 2022-го они превысили 10 млн копий.
Зачем я так долго рассказываю о первой части? Потому что во второй вы займётесь тем же самым: будете ходить по размашистым локациям, носить за спиной тяжеленные грузы, строить мосты, драться с тварями и получать в награду филигранные кат-сцены. Но не спешите кричать о самоповторе, ведь Кодзима привнёс в старую формулу столько нового, что сиквел можно назвать эволюцией.
…но сиквел неописуемо круче!
Чтобы описать отличие Death Stranding 2, приведу один пример. Представьте, что обыденно донесли груз заказчику, подключили к хиральной сети новую территорию и уже предвкушаете, что скоро на спину повесят новые тяжести. Однако вам говорят: «Неподалёку кенгурёнок попал в беду».
Вы тут же бросаете все дела и несётесь зверушке на помощь. Увы, с неба падают метеориты, и район накрывает пламенный апокалипсис. Вы достаёте смоляную пушку, тушите пожар, прикрываете лицо от дыма и каждый следующий шаг превращаете практически в подвиг. Всё же огонь — новый и неизученный противник. Полностью его никак не победить, можно разве что выжить.
С трудом добираетесь до кенгуру, взваливаете его на плечи и аккуратно двигаетесь к приюту для животных. Потому что торопиться нельзя, любой неверный шаг обернётся страданием. Когда добираетесь до места, с облегчением выдыхаете. Вы вроде бы совершили очередную доставку, но пережили совершенно новый опыт.
Подобные новшества Death Stranding 2 подкидывает постоянно. Привыкли обыденно драться с тварями? Тогда избейте их безбашенной кровяной гитарой или вообще разнесите на кусочки огромного робота. Надоело кататься на машине и развозить секретные документы? Тогда прыгайте на гроб, неситесь на нём по полю и закидывайте бандитов, чёрт возьми, боевой пиццей. Даже подобным безумием заниматься не хотите? Отправляйтесь практически в гонконгский боевик, где повсюду фейерверки и грозные дядьки с автоматами.
Подобного разнообразия в сиквеле так много, что на перечисление уйдут часы. Здесь новая система прокачки в духе «Скайрима», когда улучшается то, чем вы пользуетесь. Новое оружие вроде гранат-голограмм: они проецируют на местности валун, за которым вы хитро спрячетесь. Новые механики вроде монорельсов для быстрого перемещения и шахт, где вы добудете вагон бесценных ресурсов. Главное, появилась база, на которой можно быстро летать по миру. К слову, за штурвалом сидит Тармэн в исполнении Джорджа Миллера.
Не забывайте, что главной локацией стала Австралия, которая в постапокалиптическом мире в разы разнообразнее Америки. Тут знойные пустыни, пылающие джунгли, труднопроходимые заснеженные горы и чарующие поля будто из Шотландии.
Местность постоянно меняется, бросает уникальные вызовы — и всегда впечатляет фантастическим визуалом. Даже на базовой PS5 игра выдаёт почти фотореалистичную картинку. Важно, что она цепляет не только дизайном, качеством текстур и молниеносными загрузками. Мир ещё и ощущается живым. На горах из-под ног валятся маленькие камни, в пустынях кактусы эффектно разлетаются от выстрелов, в джунглях по тропинкам мечутся коалы и прочие животные, что нуждаются в помощи.
Это я ещё не говорю о песчаных бурях, самых устрашающих и зрелищных в истории игр. Ветер сбивает с ног, песок превращает Сэма в ходячий бархан, в пугающей близости бьют молнии. Выглядит и звучит так круто, что из бури хочется одновременно поскорее сбежать и остаться в ней навсегда.
Красоты в Death Stranding 2 невероятные, а Кодзима старательно закидывает игрока чем-то новым — механиками, напряжёнными или безумными ситуациями, необычными врагами. Всего так много, что задаёшься вопросом: а как мы вообще играли в первую часть? Потому что сиквел поднял планку, стал более целостным произведением и вообще заложил новый стандарт.
Сюжет — философский эпик
Сюжет — ещё одна причина пройти Death Stranding 2. Жаль, что говорить о нём без спойлеров трудно. Начинается всё просто: Сэм и Лу спокойно поживают в далёкой Мексике, но Фрэджайл заявляется и просит о взаимовыгодной услуге. Так Сэм отправляется в новый путь — и вскоре жалеет об этом. Как иначе, если Лу пропадает, а в душе героя селится мрак?
С основной аркой, посвящённой Лу, связаны сюжетные повороты, однако игроки разгадали их, кажется, за месяцы до релиза. Это не проблема, ведь Death Stranding 2 попутно разбирает множество других тем: месть и прощение, травлю и уникальность каждого человека, потерю и необходимость пережить её, набраться отваги и взглянуть вперёд. Проблематика подаётся не только через Сэма, но и через других персонажей. К примеру, невозможно не растрогаться от предыстории Тучки и потом не искать каплю волшебства в себе и окружающих.
Впрочем, главная мысль Кодзимы касается того самого объединения. Если раньше он замысловато говорил, что человечеству надо сблизиться, принять наши отличия и вместе работать на общее благо, то теперь делает ещё один шаг на глубину. По мнению Хидео, в общем труде, где важны правила и систематизация, важно не потерять себя и саму жизнь с её хаосом и случайностями. Всё же спасать человечество бессмысленно, если по пути утратить человечность.
Мысль вроде понятная, однако подаётся необыкновенно — с евангелионовским символизмом, десятками невероятных персонажей, улётными кат-сценами и приятной многозначительностью. Ну а ещё с песнями, танцами и длинными монологами. В итоге в финале от восторга трудно не сойти с ума.
Death Stranding 2: стоит ли играть?
Обязательно! Кодзима сделал потрясающую игру, которую стоит пройти даже в том случае, если не понравился оригинал. Death Stranding 2 красивая, философская, многогранная и переполненная отточенными механиками — поэтому и заслуживает внимания!
Оценка Death Stranding 2 — 9 из 10.
Понравилось
- Множество геймплейных нововведений
- Роскошный визуал
- Запоминающиеся персонажи
- Захватывающий сюжет, полный загадок.
Не понравилось
- Геймплейная база всё же осталась прежней.