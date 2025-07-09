Почему стоит попробовать Death Stranding 2

26 июня вышла Death Stranding 2, новая игра гениального Хидео Кодзимы. Изначально сама идея продолжения вызывала вопросы. Всё же удивить приключением, где герой 40 часов носит по миру грузы и в промежутках участвует в изысканных кат-сценах, можно лишь один раз. Если сохранить концепцию, геймеры заскучают. Если изменить её, скажут: «Это уже не Death Stranding».

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Казалось бы, Кодзима заманил себя в ловушку, из которой нет выхода. На деле разработчик в очередной раз ловко всех переиграл: выпустил игру с теми же идеями, но так круто её доработал, что ругаться на самоповторы невозможно.

Death Stranding 2: главное об игре

Название: Death Stranding 2.

Платформа: PS5.

Разработчик: Kojima Productions.

Издатель: Sony.

Дата выхода: 26 июня 2025 года.

Жанр: приключение, экшен.

Перевод: русские субтитры и озвучка.

Death Stranding 2: как поиграть?

Игра стоит примерно 5000 рублей — что на дисках, что в PS Store (Индия).

Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Вторая часть — та же самая игра, что и первая…

Перед релизом первой Death Stranding, игроки шутили, будто Кодзима делает симулятор курьера. Но вряд ли кто-нибудь всерьёз верил, что ирония окажется сущей правдой. Герой Сэм Бриджес взваливал на плечи неподъёмный груз и тащил его по полям, неприступным горам и рекам с бурным течением.

Нюанс в том, что Хидео давно делает обычные вещи необыкновенными. В Death Stranding даже обычная ходьба требовала учитывать вес груза, балансировать, двигаться правильным маршрутом и ни в коем случае не падать. Иначе заказ пострадает и адресат вынесет неутешительный вердикт. В итоге просто ходить было интересно: виды постапокалиптической Америки завораживали, на фоне звучали медитативные треки Low Roar, банальные механики складывались в нечто уникальное.

При этом игрок всегда чувствовал причастность к великому делу. Всё же спасти мир в одиночку невозможно, для этого нужно сообщество. Если вы строили мост, позже по нему мог проехать кто угодно. Если приставляли к горе лестницу, вскоре по ней карабкались другие игроки. Если прокладывали дорогу, по ней в своём мире начинали гонять машины.

Сэм беспокоился о других игроках, а они отвечали тем же. Ситуации, когда ты заходил в новый регион, а там уже расставлены генераторы, мосты и наблюдательные вышки, встречались постоянно. Любые препятствия можно было преодолеть с голыми руками, однако люди всё равно облегчали жизнь себе и другим, а потом заслуженно собирали лайки. Так Death Stranding выделялась на фоне других игр: в них все матерились и проклинали твои навыки, а здесь искренне поддерживали.

Death Stranding развлекала и другими методами. По миру бродили бандиты, что били Сэма дубинами и расстреливали из автоматов. Во время неприятных хиральных дождей, которые портили грузы и постройки, на локациях появлялись твари. Стоило одной заметить героя, как остальные накидывались и тащили к мини-боссу. Чего говорить о кат-сценах, которые растянулись на шесть часов и подкидывали драматический сюжет, впечатляющую постановку и десятки загадок. Причём чуть ли не каждая реплика становилась культовой. К примеру, вы и сами знаете, что подругу Сэма зовут Фрэджайл, но она не хрупкая.

Этого набора хватило, чтобы нестандартная и на 100% авторская игра вышла в эпоху блокбастеров и уверенно их затмила. Актуальной информации о продажах нет, однако на ноябрь 2022-го они превысили 10 млн копий.

Зачем я так долго рассказываю о первой части? Потому что во второй вы займётесь тем же самым: будете ходить по размашистым локациям, носить за спиной тяжеленные грузы, строить мосты, драться с тварями и получать в награду филигранные кат-сцены. Но не спешите кричать о самоповторе, ведь Кодзима привнёс в старую формулу столько нового, что сиквел можно назвать эволюцией.

…но сиквел неописуемо круче!

Чтобы описать отличие Death Stranding 2, приведу один пример. Представьте, что обыденно донесли груз заказчику, подключили к хиральной сети новую территорию и уже предвкушаете, что скоро на спину повесят новые тяжести. Однако вам говорят: «Неподалёку кенгурёнок попал в беду».

Вы тут же бросаете все дела и несётесь зверушке на помощь. Увы, с неба падают метеориты, и район накрывает пламенный апокалипсис. Вы достаёте смоляную пушку, тушите пожар, прикрываете лицо от дыма и каждый следующий шаг превращаете практически в подвиг. Всё же огонь — новый и неизученный противник. Полностью его никак не победить, можно разве что выжить.

С трудом добираетесь до кенгуру, взваливаете его на плечи и аккуратно двигаетесь к приюту для животных. Потому что торопиться нельзя, любой неверный шаг обернётся страданием. Когда добираетесь до места, с облегчением выдыхаете. Вы вроде бы совершили очередную доставку, но пережили совершенно новый опыт.

Подобные новшества Death Stranding 2 подкидывает постоянно. Привыкли обыденно драться с тварями? Тогда избейте их безбашенной кровяной гитарой или вообще разнесите на кусочки огромного робота. Надоело кататься на машине и развозить секретные документы? Тогда прыгайте на гроб, неситесь на нём по полю и закидывайте бандитов, чёрт возьми, боевой пиццей. Даже подобным безумием заниматься не хотите? Отправляйтесь практически в гонконгский боевик, где повсюду фейерверки и грозные дядьки с автоматами.

Подобного разнообразия в сиквеле так много, что на перечисление уйдут часы. Здесь новая система прокачки в духе «Скайрима», когда улучшается то, чем вы пользуетесь. Новое оружие вроде гранат-голограмм: они проецируют на местности валун, за которым вы хитро спрячетесь. Новые механики вроде монорельсов для быстрого перемещения и шахт, где вы добудете вагон бесценных ресурсов. Главное, появилась база, на которой можно быстро летать по миру. К слову, за штурвалом сидит Тармэн в исполнении Джорджа Миллера.

Не забывайте, что главной локацией стала Австралия, которая в постапокалиптическом мире в разы разнообразнее Америки. Тут знойные пустыни, пылающие джунгли, труднопроходимые заснеженные горы и чарующие поля будто из Шотландии.

Местность постоянно меняется, бросает уникальные вызовы — и всегда впечатляет фантастическим визуалом. Даже на базовой PS5 игра выдаёт почти фотореалистичную картинку. Важно, что она цепляет не только дизайном, качеством текстур и молниеносными загрузками. Мир ещё и ощущается живым. На горах из-под ног валятся маленькие камни, в пустынях кактусы эффектно разлетаются от выстрелов, в джунглях по тропинкам мечутся коалы и прочие животные, что нуждаются в помощи.

Это я ещё не говорю о песчаных бурях, самых устрашающих и зрелищных в истории игр. Ветер сбивает с ног, песок превращает Сэма в ходячий бархан, в пугающей близости бьют молнии. Выглядит и звучит так круто, что из бури хочется одновременно поскорее сбежать и остаться в ней навсегда.

Красоты в Death Stranding 2 невероятные, а Кодзима старательно закидывает игрока чем-то новым — механиками, напряжёнными или безумными ситуациями, необычными врагами. Всего так много, что задаёшься вопросом: а как мы вообще играли в первую часть? Потому что сиквел поднял планку, стал более целостным произведением и вообще заложил новый стандарт.

Сюжет — философский эпик

Сюжет — ещё одна причина пройти Death Stranding 2. Жаль, что говорить о нём без спойлеров трудно. Начинается всё просто: Сэм и Лу спокойно поживают в далёкой Мексике, но Фрэджайл заявляется и просит о взаимовыгодной услуге. Так Сэм отправляется в новый путь — и вскоре жалеет об этом. Как иначе, если Лу пропадает, а в душе героя селится мрак?

С основной аркой, посвящённой Лу, связаны сюжетные повороты, однако игроки разгадали их, кажется, за месяцы до релиза. Это не проблема, ведь Death Stranding 2 попутно разбирает множество других тем: месть и прощение, травлю и уникальность каждого человека, потерю и необходимость пережить её, набраться отваги и взглянуть вперёд. Проблематика подаётся не только через Сэма, но и через других персонажей. К примеру, невозможно не растрогаться от предыстории Тучки и потом не искать каплю волшебства в себе и окружающих.

Впрочем, главная мысль Кодзимы касается того самого объединения. Если раньше он замысловато говорил, что человечеству надо сблизиться, принять наши отличия и вместе работать на общее благо, то теперь делает ещё один шаг на глубину. По мнению Хидео, в общем труде, где важны правила и систематизация, важно не потерять себя и саму жизнь с её хаосом и случайностями. Всё же спасать человечество бессмысленно, если по пути утратить человечность.

Мысль вроде понятная, однако подаётся необыкновенно — с евангелионовским символизмом, десятками невероятных персонажей, улётными кат-сценами и приятной многозначительностью. Ну а ещё с песнями, танцами и длинными монологами. В итоге в финале от восторга трудно не сойти с ума.

Death Stranding 2: стоит ли играть?

Обязательно! Кодзима сделал потрясающую игру, которую стоит пройти даже в том случае, если не понравился оригинал. Death Stranding 2 красивая, философская, многогранная и переполненная отточенными механиками — поэтому и заслуживает внимания!

Оценка Death Stranding 2 — 9 из 10.

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Множество геймплейных нововведений

Роскошный визуал

Запоминающиеся персонажи

Захватывающий сюжет, полный загадок.

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