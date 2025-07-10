Эксперт сравнил RTX 1060 с RTX 5060

В одном из выпусков на YouTube-канале RandomGaminginHD эксперт выяснил, как в 2025 году показывают себя в Full HD видеокарты GTX 1060 на 6 ГБ и RTX 5060 на 8 ГБ.

© Ferra.ru

В Kingdom Come Deliverance 2 с ультра-графикой и SMAA 2TX удалось получить в среднем 24 к/с (1060) и 77 к/с (5060).

Counter-Strike 2 запускалась с пресетом Very High, 8x MSAA. Средний FPS в этой игре находился на уровне 98 к/с (1060) и 271 к/с (5060).

Grand Theft Auto 5 Enhanced шла на настройках графики Highiest, RT Off, TAA. Средняя частота кадров здесь составляла 67 к/с (1060) и 158 к/с (5060).

Black Myth: Wukong тестировалась с пресетом High, TSR. Средняя производительность в ней была в районе 17 к/с (1060) и 68 к/с (5060).

© RandomGaminginHD

© RandomGaminginHD

© RandomGaminginHD

© RandomGaminginHD

© RandomGaminginHD

© RandomGaminginHD

© RandomGaminginHD

Helldivers 2 шла с графикой Ultra. Частота кадров в среднем в этой игре составляла 32 к/с (1060) и 99 к/с (5060).

Cyberpunk 2077 запускалась с ультра-пресетом. Средний FPS в ней равнялся 30 к/с (1060) и 113 к/с (5060).

В игре Oblivion Remastered с пресетом High, TAA удалось в среднем получить 18 к/с (1060) и 72 к/с (5060).

С результатами при PCIe 3.0 вы можете ознакомиться выше на скриншотах.

Вывод

Разница между RTX 5060 и GTX 1060 по среднему FPS составляла 200% (123 к/с и 41 к/с соответственно).