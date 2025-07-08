Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 набрала 84 балла из 100 на Metacritic

Сборник ремейков классических симуляторов скейтбординга Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 получил высокие оценки от игровой прессы. На агрегаторе рецензий Metacritic средний балл проекта составил 84 из 100, а на OpenCritic, где обзоров пока меньше, — 85 баллов.

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Критики высоко оценили работу студии Iron Galaxy над обновленными картами и тремя новыми локациями, отметив их атмосферу в духе 2000-х и детальную проработку. Основные игровые механики, по словам обозревателей, сохранили верность оригиналам, но стали более отзывчивыми и реалистичными. Среди других достоинств рецензенты выделили гибкий редактор персонажей и обширный ростер, включающий как известных скейтбордистов, так и гостевых героев, вроде Палача Рока и Черепашек-ниндзя.

Однако не обошлось и без критики. Главными недостатками сборника назвали отсутствие большинства композиций из оригинального саундтрека. Кроме того, серьезным изменениям подвергся ремейк четвертой части: из него был вырезан режим «Карьера» с открытым миром, который заменили на стандартные испытания с двухминутным таймером.

Несмотря на указанные недостатки, общее впечатление прессы осталось положительным. Многие рецензенты, включая авторов из IGN, GameSpot и Game Informer, поставившие игре 8 баллов из 10, отметили, что сборник успешно передает дух эпохи PlayStation 2 и дарит яркие ностальгические эмоции.

Выход Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 состоится 11 июля на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo.

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