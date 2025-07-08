BenQ представила 4K-мониторы EW90U с качественными экранами

Компания BenQ расширила линейку мониторов 4K в Индии, выпустив серию EW90U, в которую вошли две новые модели – EW2790U (27 дюймов) и EW3290U (32 дюйма). Новинки предназначены для создателей контента и пользователей, предпочитающих домашние развлечения.

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Особенности

EW2790U (27 дюймов) и EW3290U (32 дюйма) обеспечивают чёткое изображение с разрешением 3840×2160 (4K UHD) и соответствуют стандартам HDR10 и VESA DisplayHDR 400, что гарантирует высокую контрастность и насыщенность цветов. EW2790U охватывает 95% цветового пространства DCI-P3, а EW3290U – 98%. Для защиты зрения реализован комплекс технологий BenQ Eye-Care Suite, включающий Low Blue Light Plus, Flicker-Free и Brightness Intelligence Plus Gen2.

Новые дисплеи отличаются высокой точностью цветопередачи, что делает их идеальными для просмотра видео, обработки медиафайлов или просто комфортного использования. В качестве интерфейсов предусмотрены порты USB-C (с поддержкой Power Delivery 65 Вт), HDMI 2.0 и USB-A.

Встроенная аудиосистема BenQ treVolo представлена в двух вариантах: EW2790U оснащён двумя стереодинамиками мощностью 5 Вт, а EW3290U – 2.1-канальной системой с двумя динамиками по 2 Вт и сабвуфером на 5 Вт.

Обе модели предлагают шесть предустановленных аудиопрофилей – User, Dialogue/Vocal, Live/POP, Cinema, Game и Studio Monitor – для оптимального звучания в различных сценариях. Также предусмотрены широкие возможности регулировки положения экрана: изменение высоты, поворот, наклон и вращение для максимального удобства.

Сроки выхода и цена

Оба монитора доступны для покупки в ведущих интернет-магазинах и у авторизованных офлайн-партнёров BenQ по всей Индии.

Цена:

BenQ EW2790U (27″) – 28 498 рупий ($334);BenQ EW3290U (32″) – 40 998 рупий ($478).