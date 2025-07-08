Nintendo Switch 2 останется в дефиците до весны 2026 года

Аналитики из Японии прогнозируют, что новая игровая консоль Nintendo Switch 2 будет трудно доступна в магазинах по всему миру как минимум до весны следующего года. Несмотря на официальный запуск 6 июня, поставки устройства будут ограничены, и это может повлиять на доступность для покупателей.

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По предварительным оценкам, к марту 2026 года суммарные продажи, по разным прогнозам, могут достичь от 18 до 20 миллионов экземпляров, что превысит стартовые результаты оригинального Switch на 20−30 процентов. Однако есть сомнения, что новая консоль сможет повторить общий успех предыдущей модели — отчасти из-за насыщенного рынка и меньших ограничений в производстве, по сравнению с прошлым поколением.

Одни эксперты настроены более осторожно, напоминая, что высокая начальная активность не всегда гарантирует долгосрочный успех. Другие считают, что сильный старт может обеспечить устойчивый спрос в будущем. Аналитическая компания DFC Intelligence предполагает, что Switch 2 может разойтись тиражом более 100 миллионов устройств к концу 2029 года, что позволит ей превзойти показатели оригинальной консоли.

Компания Nintendo также прокомментировала вопрос стоимости. В связи с тем, что цена новой модели выше, чем у прошлых систем, руководство признало важность оценки того, насколько это может повлиять на доступность для молодых игроков. Nintendo отмечает, что включает в консоль дополнительные функции, чтобы оправдать стоимость, и продолжает работать над другими способами вовлечения детей в игровой мир бренда.