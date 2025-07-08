Создатели Monster Hunter Wilds отменили лекцию об оптимизации из-за проблем… оптимизации

Чемпионат.com

Capcom планировала провести лекцию про оптимизацию Monster Hunter Wilds на японской выставке CEDEC 2025 (22-24 июля), однако за пару недель до мероприятия компания отказалась от этого. Сессия называлась «Как улучшить работу Monster Hunter Wilds! Всё, что надо знать про оптимизацию».

Создатели Monster Hunter Wilds отменили лекцию об оптимизации
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Проблема лишь в том, что Monster Hunter Wilds с самого выхода в феврале 2025 года очень активно критиковали за отсутствие той самой оптимизации — особенно на ПК, где технических проблем оказалось выше крыши. За прошедшие месяцы разработчики не особенно активно улучшали игру, но недавно вышел большой патч, который был призван улучшить работу экшена… с чем он благополучно не справился.

Недавнее обновление для ряда пользователей только ухудшило работу Monster Hunter Wilds. Людей окончательно взбесила подобная ситуация, и кто-то из сообщества начал угрожать разработчикам, из-за чего Capcom решила отменить лекцию по оптимизации игры.