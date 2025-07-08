Более 80 проектов разработают по итогам четырех сезонов "Фабрики видеоигр"
По итогам четырех сезонов сезонов "Фабрики видеоигр" будет разработано свыше 80 игровых проектов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заместителя гендиректора акселератора Агентства креативных индустрий Москвы (АКИ) – "Фабрики видеоигр" – Константина Бучнева.
АКИ открыла четвертый сезон приема заявок от компаний-разработчиков. Их ждут до 18 июля. Принять участие могут как опытные студии, так и начинающие команды разработчиков со всей России. Всего будут отобраны не менее 20 проектов.
Агентство реализует проект "Фабрика видеоигр" с прошлого года. По словам Бучнева, главная задача "Фабрики видеоигр" заключается в том, чтобы хорошие видеоигровые продукты получали средства на дальнейшую разработку.
За три прошлых сезона команды создали при поддержке акселератора 60 пилотных версий видеоигр в различных жанрах. Лучшие из них, уточнил Бучнев, привлекли инвестиции, суммарный размер которых превысил 150 миллионов рублей.
Семь участников "Фабрики видеоигр" уже выпустили свои продукты на российских и иностранных платформах. В настоящее время пользователи установили их игры почти 25 тысяч раз.
Лидером по продаже стала карточная игра с юмористическим сюжетом Union of Gnomes от студии Hoolignomes, рассказали в АКИ. Второе место по популярности разделили приключенческая игра Twilight Wars от студии Comrade Bear Games и пошаговая тактика по мотивам славянских сказок "Песнь Копья" от Divovision Games.
В АКИ ожидают, что из более 80 проектов, которые появятся по итогам четырех сезонов, 25 привлекут инвестиции и выйдут на международный рынок. В результате общее число проданных копий игр в течение года после релиза должно достичь 1,2 миллиона штук.
Работу акселератора высоко оценили в Archangel Team, которая создала собственный шутер "Проект "Архангел". Команда разработчиков сформирована из студентов, поэтому менторская поддержка в их случае была важна в первую очередь, пояснил их представитель.
"Фабрика видеоигр" станет часть масштабной экосистемы первого в стране кластера видеоигр и анимации от АКИ. Его открытие запланировано на территории "Сколкова" уже в этом году. В кластере будут работать компании-резиденты, отобранные в ходе конкурса. Замгендиректора АКИ добавил, что аренда офисов будет доступна для резидентов по льготным ставкам.
Ранее зарубежные представители креативных индустрий посетили указанный кластер. Среди гостей были эксперты из Индии, Бразилии и Индонезии.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, специалистов впечатлила идея объединить все этапы создания игр и анимации в одном пространстве. Они также оценили архитектурную концепцию и инфраструктуру проекта.