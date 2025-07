Показали первый геймплей Mafia: The Old Country: вышел девятиминутный ролик

Разработчики Mafia: The Old Country за месяц до выхода игры показали девятиминутный геймплейный ролик: это первый полноценный показ игрового процесса «Мафии 4», события которой разворачиваются до любой из прошлых частей серии.

Видео доступно на VK-канале «Смешные котики». Права на видео принадлежат 2K Games.

Ролик также доступен на YouTube в разрешении 4К.

В ролике показывают несколько сцен из пятой главы: катсцены, где главному герою выдают задание, поездку по Сицилии на машине, скрытное проникновение на территорию противников и в конце перестрелки с врагами.

Mafia: The Old Country станет приквелом всей серии, рассказав о зарождении Мафии в Сицилии: игроков ждут не только новые персонажи, но и старые знакомые из оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven.