Вышел новый трейлер мрачного переосмысления Pac-Man

Компания Bandai Namco выпустила очередной трейлер своей грядущей игры Shadow Labyrinth.

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В свежем ролике демонстрируется сравнение графики двух поколений Nintendo Switch.

На актуальной гибридной консоли разработчики обещают показать производительность в 4K 60 FPS.

Проект, напомним, создается как мрачное переосмысление классической франшизы Pac-Man.

В новом прочтении геймерам отдадут под управление мечника №8, которого пробудила зловещая сфера по имени Пак. Протагонисту предстоит выживать в суровом мире, "раскрывать тайны, охотиться на врагов и стать хищником".

Релиз на ПК и консолях состоится уже на следующей неделе - 18 июля. В российском сегменте Steam по предзаказу за новинку просят 2149 руб. за стандартное издание и 2849 руб. - за Deluxe Edition.