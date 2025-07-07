Microsoft закрыла студию Джона Ромеро — автора оригинальной DOOM

В рамках новых сокращений в игровом подразделении Microsoft была закрыта Romero Games — студия, основанная легендарным разработчиком DOOM Джоном Ромеро.

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Как сообщили бывшие сотрудники в LinkedIn, компания прекратила финансирование разрабатываемого AAA-шутера на Unreal Engine 5, что привело к полной ликвидации команды.

Romero Games базировалась в ирландском Голуэе и насчитывала около 100 сотрудников. Проект создавался при поддержке Bethesda и, по словам Бренды Ромеро, студия успешно соблюдала все графики и получала положительные отзывы.

Тем не менее, решение о закрытии было принято «на высшем уровне» Microsoft — внезапно и без возможности что-либо изменить.

Ранее Romero Games выпустила стратегию Empire of Sin, а также модификации Sigil и Sigil 2 для оригинальной DOOM. Студия существовала с 2015 года.

Закрытие произошло на фоне более 9000 увольнений в Microsoft, включая сокращения в Xbox Game Studios, Activision и ZeniMax. Команда Romero Games теперь ищет новые возможности, а будущее бренда остаётся неопределённым.