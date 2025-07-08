Asus представила мини-ПК GX10 на базе процессора NVIDIA

Компания Asus официально анонсировала мини-ПК Ascent GX10, построенный на новой платформе NVIDIA Grace Blackwell GB200.

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Устройство ориентировано на задачи ИИ-разработки и инференса, объединяя CPU Grace и GPU Blackwell в одном компактном и энергоэффективном корпусе. GX10 станет одним из первых OEM-продуктов на базе GB200, подтвердив сроки летнего релиза новой архитектуры от NVIDIA.

Мини-ПК оснащается 128 ГБ LPDDR5X-памяти, поддерживает PCIe Gen5, NVMe-накопители и использует кастомную систему охлаждения.

Благодаря малым габаритам и высокой производительности, GX10 нацелен на разработчиков, исследователей и компании, работающие с передовыми ИИ-задачами вне зависимости от традиционной x86-архитектуры.

Презентация Asus Ascent GX10 состоится 22–23 июля 2025 года в рамках онлайн-мероприятия с участием NVIDIA, где также обсудят тренды рынка ИИ и новые возможности платформы DGX Spark.