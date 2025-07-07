Владельцы Xbox больше всего хотели бы получить на консоли игру «Человек-паук»

Чемпионат.com

Редакция издания TrueAchievements, посвящённого Xbox, провела опрос, в котором узнала, какие игры PlayStation геймеры хотели бы увидеть на консолях Xbox. Опрос приурочили к релизу Helldivers 2 на игровом устройстве Microsoft, который состоится 26 августа.

Какие игры PlayStation геймеры хотели бы увидеть на консолях Xbox
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По данным опроса, больше всего людей отдали голос за «Человека-паука» от Insomniac Games (13,79%), следом идут God of War (11,75%), The Last of Us (11,39%) и Uncharted (10,34%).

Топ-10 игр, которые назвали владельцы Xbox

  • Marvel's Spider-Man — 13,79%
  • God of War — 11,75%
  • The Last of Us — 11,39%
  • Uncharted — 10,34%
  • Ghost of Tsushima — 9,19%
  • Bloodborne — 7,98%
  • Rachet & Clank — 7,23%
  • Horizon — 6,49%
  • Demon's Souls — 5,76%
  • Days Gone — 5,41%