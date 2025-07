Редакция издания TrueAchievements, посвящённого Xbox, провела опрос, в котором узнала, какие игры PlayStation геймеры хотели бы увидеть на консолях Xbox. Опрос приурочили к релизу Helldivers 2 на игровом устройстве Microsoft, который состоится 26 августа.

По данным опроса, больше всего людей отдали голос за «Человека-паука» от Insomniac Games (13,79%), следом идут God of War (11,75%), The Last of Us (11,39%) и Uncharted (10,34%).

Топ-10 игр, которые назвали владельцы Xbox