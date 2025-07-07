В Сеть выложили геймплейный отрывок и катсцену Silent Hill f

На панели Konami в рамках Anime Expo 2025 показали несколько моментов из грядущего хоррора Silent Hill f. И ролики уже слили в сеть.

© кадр из игры

Один из них — вступительная сцена игры, о которой мы рассказывали ранее. Другие — небольшой геймплейный ролик, в котором главная героиня, Хинако спускается в деревню, и катсцена.

В катсцене можно увидеть Хинако и её друга по имени Шу. Герои встречаются на рисовых полях и вспоминают детство. По словам Хинако, однажды она потерялась и сильно плакала, но с тех пор, кажется, не проронила ни слезы. На что Шу отвечает, что это плохая привычка героини — копить эмоции внутри.

Шу говорит о том, что Хинако всегда может на него положится, после чего отмечает густой туман. Он начинает беспокоиться о том, что их подруга Ринко могла сбиться с пути, а затем пропадает сам.

Silent Hill f представит несколько иное видение любимой фанатами вселенной. Игра выходит на PC, PS5 и Xbox Series 25 сентября с русскими субтитрами.