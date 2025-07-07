Square Enix представила особое видео к 25-летию Final Fantasy 9

Компания Square Enix опубликовала «особый фильм» в честь юбилея Final Fantasy IX, с релиза которой прошло 25 лет!

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Сюжет игры повествует о приключениях молодого вора Зидана, принцессы Гарнет, загадочного Виви и других героев в волшебном мире под названием Гея.

Тираж FF9 за всё время превысил 8,9 млн копий. С изначального релиза для PlayStation игра также появилась на PlayStation 4, Android, iOS, PC, Nintendo Switch и Xbox One.

Многие критики и геймеры считают эту часть лучшей в серии. На Metacritic она получила 94 балла и 8,9 балла соответственно.

Ходят слухи, что Square Enix работает над ремейком Final Fantasy 9, но проект могли отменить. Инсайдер NateTheHate, автор оригинальной новости, в настоящее время проверяет информацию.

А Square Enix не так давно запустила сайт, посвящённый празднованию годовщины Final Fantasy 9.