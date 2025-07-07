Первая Deus Ex едва не стала ролевой игрой во вселенной Command & Conquer

Геймдизайнер Уоррен Спектор был готов на всё, чтобы реализовать своё новое видение в лице будущей Deus Ex. Даже превратить её в ролевую игру во вселенной Command & Conquer.

© кадр из игры

Спектор придумал концепцию первой Deus Ex в 1994 году — тогда проект назывался Troubleshooter, а его главным героем был суперкоп Джейк Шутер. Сам разработчик трудился в Origin Systems, где и пытался продать новую идею.

«Меня уже тошнило от космических десантников, инопланетных вторжений, магов с огненными шарами и в остроконечными шляпами. Я хотел сделать что-то другое», — рассказал Спектор порталу PC Gamer.

Однако успех ждал Спектора в переговорах с Westwood Studios, которую он убедил «заплатить за практически ту же игру в обёртке Command & Conquer»

«Я собирался подписать контракт с Westwood на создание ролевой игры [во вселенной] Command & Conquer. Мой план заключался в том, чтобы взять смесь жанров и ролевые элементы из Troubleshooter и поместить их во вселенную C& C. Я собирался пойти на всё, чтобы воплотить [идею в жизнь], даже сделать ещё одну чёртову научно-фантастическую игру!»

К счастью, на горизонте появился соавтор Doom Джон Ромеро (прим. из настоящего — у нас плохие новости), благодаря которому Спектор присоединиться к Ion Storm и смог реализовать идею Troubleshooter в полной творческой свободе.

Проект превратился в Deus Ex, а Джейк Шутер — в Джей-Си Дентона. И в игровой индустрии зародилась одна из культовых серий.