Разработчики Tekken 8 рассказали об особенностях бойца Факумрама

7 июля для владельцев Character Pass в Tekken 8 стал доступен новый боец Факумрам. Разработчики рассказали об истории персонажа и его особенностях.

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Мастер муай-тай в детстве пережил удар молнии, который оставил на его теле огромные шрамы. Он завоевал множество побед на ринге, но всё изменилось, когда военные чиновники похитили его жену и дочь. Чтобы обезопасить близких, Факумрам вынужден был отправиться на войну против своей воли.

В студии назвали тело Факумрама его главной особенностью. У бойца есть татуировки, которые отражают культурные особенности Тайланда. Национальный колорит также сохранили в костюмах персонажа.

Несмотря на то, что Факумрам был в предыдущих частях Tekken, для него создали новую модель.

Ранее разработчики рассказывали, что захват движений для Факумрама записывали с профессиональным бойцом. А татуировку для персонажа рисовал настоящий монах.

Полноценный релиз Факумрама состоится 10 июля.