Эксперт сравнил Nintendo Switch 2 с Xbox Series S

Технический специалист сравнил Nintendo Switch 2 с Xbox Series S. Он также оценил возможность переноса игр с Xbox на портативную консоль.

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По словам Эоина ОʼГрейди, мощность графического процессора Switch 2 чуть ниже, чем у Series S. При этом консоль от Nintendo поддерживает технологию DLSS. Поэтому возможности приставок эксперт считает сопоставимыми.

Процессор Switch 2, как отметил ОʼГрейди, по характеристикам ближе к PS 4. Специалист считает, что любая игра, которая работает на Xbox Series S с частотой в 60 кадров в секунду, должна легко переноситься на Switch 2. Игры, которые работают в 30 FPS и требовательны к железу, тоже могут портироваться без особых проблем.

«Игры со сложной физикой, анимацией или другими ресурсоёмкими элементами могут столкнуться с дополнительными трудностями при достижении 30 или 60 кадров в секунду или потребовать дополнительной оптимизации при переносе», — сказал Эоин ОʼГрейди.

Он высоко оценил возможности Nintendo Switch 2 и предположил, что продажи консоли могут побить результаты её предшественницы.

Напомним, что старт продаж Nintendo Switch 2 состоялся 5 июня. Аналитики считают, что консоль может побить рекорд по объемам продаж портативок в истории.