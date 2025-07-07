В Госдуме предложили инклюзивные киберспортивные турниры

Депутат Госдумы Амир Хамитов выступил с инициативой проведения совместных киберспортивных турниров для профессиональных игроков, любителей и людей с ограниченными возможностями здоровья. По мнению парламентария, такие соревнования станут важным шагом к созданию инклюзивной среды в спорте.

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Хамитов подчеркнул, что киберспорт — уникальная дисциплина, позволяющая людям с разными физическими возможностями соревноваться на равных. Особое внимание в проекте уделяется ветеранам специальной военной операции, которым такие турниры помогут адаптироваться к мирной жизни.

Парламентарий отметил, что инициатива имеет не только спортивное, но и социальное значение. Совместные соревнования помогут изменить отношение общества к людям с ОВЗ, продемонстрировав их способности и таланты.

Проект предполагает создание платформы, где участники смогут не только проявить себя в соревнованиях, но и найти новых друзей, расширить круг общения. По мнению автора инициативы, такие турниры станут примером инклюзивного спорта будущего и внесут вклад в развитие российского общества.