Студии и разработчики подготовят предложения по борьбе с контрафактом видеоигр

В середине июня состоялось совещание по развитию видеоигрового рынка. По итогам мероприятия представителям индустрии поручено подготовить предложения по нескольким вопросам, в том числе по борьбе с контрафактом игр. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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На совещании были замглавы Минцифры Сергей Кучушев, гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр Александр Михеев, управляющий партнер поддержки небольших видеоигровых разработчиков Indie Go Start Владимир Вареник.

На совещании обсуждался вопрос о создании в России собственного производства игровых приставок и консолей. К следующему совещанию студии и разработчики должны предложить меры по борьбе с контрафактом игр, а также по интеграции отечественных игр-симуляторов в образовательный процесс и проведению уроков вождения.

Среди других поручений — определение ведомства, которое будет отвечать за развитие индустрии, подготовка проекта стратегии развития отрасли, а также оценка целесообразности дистрибуции зарубежных игр только через российских издателей.

По мнению участников видеоигрового рынка, перечисленные предложения — это подготовка к созданию «дорожной карты» развития индустрии в России.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать за запрещенный контент в видеоиграх. Сумма может составлять от 400 тыс. до 5 млн руб.