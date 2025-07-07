Российская компания iRU представила моноблок Strato 31.5″ с экраном QHD

Российская компания iRU представила новую модель моноблока — iRU Strato с экраном 31,5 дюйма. Моноблок получил широкоформатный дисплей с разрешением QHD (2560×1440 пикселей), основанный на IPS-матрице. Поверхность экрана покрыта антибликовым слоем, что снижает утомляемость глаз при длительной работе.

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Внутри установлены процессор Intel Core i7−12650H и 16 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить до 64 ГБ. Хранение данных реализовано на SSD-накопителе объемом 1 ТБ с интерфейсом NVMe. Для видеосвязи предусмотрена выдвижная камера с разрешением 5 мегапикселей, два встроенных динамика и двойной микрофон.

Моноблок поддерживает все основные интерфейсы подключения — от USB Type-C до Ethernet. Также есть Bluetooth, Wi-Fi и несколько USB-портов разных версий. Дополнительно реализованы элементы физической защиты и эргономики: поддержка креплений VESA, регулируемая подставка и возможность перевода экрана в портретный режим.

Для корпоративных пользователей предусмотрена возможность самостоятельно модернизировать устройство — например, установить дополнительную память или заменить накопитель — без потери заводской гарантии. Это может быть удобно при масштабной работе в офисах, где обновление рабочих станций происходит без участия сервисных центров.

Техническая поддержка доступна круглосуточно, а сервисная сеть охватывает более сотни городов России.