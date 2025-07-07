7 июля предложили сделать Днем киберспорта в России

В России 7 июля стоит официально признать Днем киберспорта, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков в беседе с РИА Новости.

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По его словам, в стране уже 25 лет неофициально отмечают День киберспорта. Именно 7 июля каждый год проводят много турниров, мастер-классов и лекций. Праздник необходимо признать официально, так как это уже не часть молодежной культуры или развлечение, а настоящее спортивное направление, уверен парламентарий.

"Учитывая масштабы и значимость этого спортивного направления стоит подумать об официальном признании <...> путем внесения соответствующих изменений в законодательство о памятных датах при условии согласования этой даты с Федерацией компьютерного спорта России", – добавил Бабаков.

Россия в 2001 году первой в мире признала киберспортивную дисциплину официальным видом спорта, а всего за эти годы проведено свыше 10 тысяч турниров, в которых приняли участие свыше 2,5 миллиона игроков. Отечественные спортсмены одерживают победы и на международной арене, несмотря на санкции и давление.

"Киберспорт стал целой технологической платформой, способствующей развитию отечественного ПО (программного обеспечения. – Прим. ред.), инженерных решений и цифровых компетенций", – продолжил Бабаков.

При этом вид спорта является еще и ресурсом для оборонно-промышленного комплекса, а также новой точкой для технологического суверенитета, считает он. Вице-спикер объяснил, что у игроков формируются различные навыки – работа в команде, точность, аналитическое мышление, которые востребованы даже в таких сферах, как управление БПЛА, цифровое моделирование, симуляционные технологии.

"Признание Дня киберспорта на государственном уровне было бы логичным и своевременным шагом в рамках поддержки развития цифровой индустрии, информационной культуры и патриотического воспитания молодежи и укрепления цифрового суверенитета страны", – резюмировал Бабаков.

Ранее Минспорта обновило стандарт физической подготовки для киберспортсменов. Для этапа высшего спортивного мастерства мальчики должны пробежать 60 метров за 7,9 секунды, а девочки – за 9,2 секунды.

Кроме того, парням нужно отжаться не менее 43 раз, а девушкам – 17 раз. Также в числе необходимых упражнений фигурируют наклоны на гимнастической скамье.