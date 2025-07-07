Основатель Arkane Studios Рафаэль Колантонио раскритиковал подписку Game Pass. Заявление создатель игры Dishonored сделал на своей странице в соцсети на фоне массовых увольнений в компании Microsoft.

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Разработчик считает, что Game Pass наносит большой вред всей игровой индустрии. Он отметил, что подобная модель предоставления игр держится на «бесконечных деньгах» Microsoft и что она не может сосуществовать с продажами видеоигр напрямую.

Я думаю, что Game Pass — это нежизнеспособная модель, субсидируемая бесконечными деньгами Microsoft, которая наносит большой ущерб игровой отрасли в течение десятилетия. В какой-то момент реальность должна ударить по компании. Я не думаю, что Game Pass может сосуществовать с другими моделями доступа к играм: он либо вытеснит всех остальных, либо сам перестанет существовать.

Колантонио также рассказал, что ему надоели слова представителей Microsoft о том, что Game Pass не влияет на продажи игр. Он уверен, что пользователи гораздо меньше покупают проекты из-за доступа к ним через подписку.