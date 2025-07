Нил Дракманн остался в восторге от Clair Obscur: Expedition 33

Геймдизайнер Нил Дракманн (The Last of Us) рассказал о своих впечатлениях от игры Clair Obscur: Expedition 33. Своим мнением он поделился на своей странице в соцсетях.

По словам разработчика, проект французской студии Sandfall Interactive вызвал у него восторг. Он назвал сюжет игры одной из самой трогательных историй, которые он видел за последнее время.

Пошли титры Clair Obscur: Expedition 33. Я в восторге. Одна из самых трогательных и креативных историй, которые я видел за последнее время.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S. На агрегаторе Metacritic средняя оценка от критиков составляет 92 балла, а от пользователей — 9,6 балла из 10. Игра рассказывает о группе людей, которая отправляется в путешествие с целью победить Художницу. Она выводит на монолит число, и если у человека возраст совпадает с этой цифрой, то он умирает.