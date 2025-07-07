Босс Nintendo дал рекомендацию для детей без денег на Switch 2

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава прокомментировал высокую стоимость будущей консоли Nintendo Switch 2, предложив детям, для которых покупка устройства окажется недоступной, знакомиться с героями компании через альтернативные форматы. По его словам, это могут быть мультфильмы, тематические парки и другая продукция. Об этом сообщает издание Eurogamer.

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В ходе недавнего разговора с инвесторами Фурукава признал, что новая игровая система действительно стоит дороже своих предшественниц. Он объяснил это качеством предлагаемого игрового опыта.

Отвечая на обеспокоенность по поводу доступности платформы для юной аудитории, глава компании подчеркнул, что Nintendo целенаправленно создает различные точки контакта со своими франшизами за пределами видеоигр. Такая стратегия, по его мнению, позволит в будущем постепенно привлечь молодых геймеров на игровую платформу. При этом компания внимательно следит за тем, насколько цена может стать препятствием для покупателей.

В последние годы Nintendo активно расширяет свое присутствие вне игровой индустрии. Среди успешных проектов — открытие тематических парков, выпуск кассового мультфильма «Братья Супер Марио в кино», к которому уже готовится продолжение, а также запуск музея Nintendo в Японии.

Кроме доступности Switch 2, в ходе общения с инвесторами Фурукава подтвердил, что Nintendo намерена поддерживать оригинальную игровую систему Switch. Фурукава сообщил, что для нее продолжают разрабатываться новые игры, многие из которых будут доступны на обеих платформах.

Ранее Steam начал удалять исторически-недостоверный контент.