DeadP47 выкупил русификатор Ys VIII за 250 000 рублей и раздал его бесплатно

Российский стример и блогер DeadP47 выкупил у студии The Miracle за 250 000 рублей права на фанатскую локализацию японской ролевой игры Ys VIII: Lacrimosa of Dana и опубликовал ее в открытом доступе. Ранее перевод, созданный группой The Miracle, распространялся на платной основе и стоил 2500 рублей за копию, что являлось препятствием для многих желающих ознакомиться с игрой. Об этом сообщает DTF.

© кадр из игры

По словам блогера, этот шаг стал его личным вложением в популяризацию серии Ys и жанра японских RPG в целом, чтобы как можно больше людей получили легкий доступ к одной из лучших игр в своем роде. Архив с русификатором размером 345 МБ уже доступен для скачивания на Google Drive.

Представители группы переводчиков The Miracle подтвердили сделку и, в свою очередь, выпустили обновленную версию локализации 1.1, в которую внесли исправления на основе отзывов игроков. Для установки русификатора пользователям необходимо распаковать архив в корневую папку игры с заменой файлов. Игроки уже подтверждают корректную работу перевода.

Ys VIII: Lacrimosa of Dana — это японская ролевая игра от студии Nihon Falcom, повествующая о приключениях Адола Кристина, который после кораблекрушения оказывается на таинственном острове, где ему предстоит выживать и раскрывать местные тайны.

