В файлах Counter-Strike 2 нашли намеки на добавление нового режима

Внутри игровых файлов Counter-Strike 2 были замечены ссылки на гранаты-растяжки — потенциально новый тип снаряжения, который может появиться в будущих обновлениях. Об этом сообщил YouTube-блогер Молекурятник, изучивший свежие изменения в коде игры. Пока официальных заявлений от Valve не поступало.

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Согласно блогеру, растяжки могут быть частью нового игрового режима. В том же патче также были найдены упоминания уникальных миссий, что может указывать на разработку кооперативного или специального PvE-контента.

Интересно, что в файлах была также удалена ссылка на тяжёлую броню и связанный с ней скрипт — ранее этот элемент применялся преимущественно в кооперативных миссиях. Это может означать переработку старых режимов или подготовку к запуску совершенно новых сценариев.

По предварительным данным, за выполнение уникальных миссий игроки смогут получать специальные очки. Эти очки, предположительно, можно будет обменивать на внутриигровую валюту в магазине, что добавляет дополнительную мотивацию к прохождению новых заданий.

Напомним, ранее в CS2 появились сувенирные наборы, посвящённые плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025. В игру добавили капсулу с автографами игроков Team Vitality, а также хайлайты с решающих матчей турнира.