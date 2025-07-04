Код на полихромы в Zenless Zone Zero 2.1: как активировать и забрать награды

Мария Иванова

Разработчики Zenless Zone Zero провели трансляцию, посвященную обновлению 2.1, а это значит, что игроки могут активировать новый код, чтобы получить бесплатные полихромы. Мы поделились активными кодами для Zenless Zone Zero и рассказали, как их активировать.

Код на полихромы в Zenless Zone Zero 2.1: как активировать и забрать награды
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Коды на полихромы Zenless Zone Zero 2.1

  • SPOOKSHACK — 300 полихромов
  • ZZZ2NDSEASON —50 полихромов
  • ZZZ20NEWSEASON — 60 полихромов (нельзя активировать, если вы уже активировали ZZZ20SIMI)
  • ZZZ20SIM — 60 полихромов (нельзя активировать, если вы уже активировали ZZZ20NEWSEASON)

Как активировать коды в Zenless Zone Zero

  1. Запустите игру.
  2. Перейдите в главное меню.
  3. Найдите опцию «Активировать код».
  4. Введите код в текстовую строку и нажмите «Активировать».
  5. Награды за активацию придут на почту внутри игры.

Коды также можно активировать на официальном сайте игры.

  1. Откройте официальный портал активации кодов ZZZ.
  2. Уточните детали своей учетной записи.
  3. Выберите регион, в котором вы играете.
  4. Введите код и нажмите «Активировать».
  5. Награды за активацию точно так же придут на почту внутри игры.