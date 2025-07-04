Код на полихромы в Zenless Zone Zero 2.1: как активировать и забрать награды
Разработчики Zenless Zone Zero провели трансляцию, посвященную обновлению 2.1, а это значит, что игроки могут активировать новый код, чтобы получить бесплатные полихромы. Мы поделились активными кодами для Zenless Zone Zero и рассказали, как их активировать.
Коды на полихромы Zenless Zone Zero 2.1
- SPOOKSHACK — 300 полихромов
- ZZZ2NDSEASON —50 полихромов
- ZZZ20NEWSEASON — 60 полихромов (нельзя активировать, если вы уже активировали ZZZ20SIMI)
- ZZZ20SIM — 60 полихромов (нельзя активировать, если вы уже активировали ZZZ20NEWSEASON)
Как активировать коды в Zenless Zone Zero
- Запустите игру.
- Перейдите в главное меню.
- Найдите опцию «Активировать код».
- Введите код в текстовую строку и нажмите «Активировать».
- Награды за активацию придут на почту внутри игры.
Коды также можно активировать на официальном сайте игры.
- Откройте официальный портал активации кодов ZZZ.
- Уточните детали своей учетной записи.
- Выберите регион, в котором вы играете.
- Введите код и нажмите «Активировать».
- Награды за активацию точно так же придут на почту внутри игры.