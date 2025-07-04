Код на полихромы в Zenless Zone Zero 2.1: как активировать и забрать награды

Разработчики Zenless Zone Zero провели трансляцию, посвященную обновлению 2.1, а это значит, что игроки могут активировать новый код, чтобы получить бесплатные полихромы. Мы поделились активными кодами для Zenless Zone Zero и рассказали, как их активировать.

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Коды на полихромы Zenless Zone Zero 2.1

SPOOKSHACK — 300 полихромов

ZZZ2NDSEASON —50 полихромов

ZZZ20NEWSEASON — 60 полихромов (нельзя активировать, если вы уже активировали ZZZ20SIMI)

ZZZ20SIM — 60 полихромов (нельзя активировать, если вы уже активировали ZZZ20NEWSEASON)

Как активировать коды в Zenless Zone Zero

Запустите игру. Перейдите в главное меню. Найдите опцию «Активировать код». Введите код в текстовую строку и нажмите «Активировать». Награды за активацию придут на почту внутри игры.

Коды также можно активировать на официальном сайте игры.