В России создают еще один аналог Steam

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что компания «Ростелеком» создаёт свой онлайн-сервис для покупки видеоигр. По данным источников СМИ, приложение станет аналогом Steam и VK Play.

© Чемпионат.com

Отмечается, что в цифровом магазине будут продаваться исключительно игры от отечественных разработчиков. Проекты адаптируют под российскую операционную систему «Аврора». Онлайн-сервис также могут интегрировать в будущую портативную консоль, которую создаёт компания Fplus.

«Ростелеком» пока никак не прокомментировал информацию. Ранее компания уже запускала онлайн-магазин игр, который они создали вместе с издательством «Бука». Там продавали ключи проектов для крупных площадок.

Источник издания сообщил, что участники рынка сомневаются в популярности проекта из-за большого количества зарубежных конкурентов. Они отметили, что в России уже были примеры подобных платформ, которым пришлось продавать ключи от Steam.