Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июль 2025

Июль — месяц ежегодной игровой засухи, обычно не слишком насыщенный громкими релизами. Тем не менее, поиграть есть во что, даже если не брать в расчет бесконечный бэклог каждого геймера. Мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store началась раздача Backpack Hero — гибрида roguelike и головоломки, где победу или поражение определяет… Расположение предметов в рюкзаке! Просто найти хорошее оружие, броню или зелья недостаточно — их нужно разместить в сумке так, чтобы получить от них максимальную пользу. Игру можно бесплатно забрать до 10 июля.

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Помимо этого, в Epic Games Store раздают Figment: сказочное приключение, где игроку предстоит путешествовать по мирам, похожим на сновидения, решать головоломки и сражаться с монстрами. На Figment особенно стоит взглянуть поклонникам сюрреализма — игра представляет человеческое подсознание довольно необычным образом. Проект можно бесплатно добавить на аккаунт до 10 июля.

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В Steam состоятся релиз Mecha Break: соревновательного меха-шутера, посвященного битвам огромных боевых роботов. Игра отдаленно напоминает недавнюю Armored Core VI, но делает больший акцент на уникальные способности каждого типа роботов и командную работу, а также мобильность в воздухе. Критике подвергается, в основном, лишь монетизация в виде платных косметических предметов.

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Hellkind — монохромный хоррор, вдохновленный испанским фольклором. Протагонист просыпается в отдаленной деревне, где таинственный культ готовится провести ритуал; единственный способ не стать частью этого ритуала — выбраться на свободу, пока не поздно. Авторы отмечают чувство клаустрофобии как одну из главных черт Hellkind и обещают, что игра подарит «короткий, иммерсивный опыт».