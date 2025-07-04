GTA V разрешат в Саудовской Аравии после семилетнего запрета

После почти семилетнего запрета видеоигра Grand Theft Auto V вновь станет доступна для покупки в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Insider Gaming со ссылкой на инсайдера.

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Согласно источнику, игра вернется в продажу в июле 2025 года, но с рядом ограничений: приобрести ее смогут только пользователи в возрасте от 21 года. В 2018 году GTA V была исключена из обращения в королевстве из-за сцен насилия, употребления запрещенных веществ и сексуального характера.

В числе других запрещенных тайтлов также упоминались Assassin's Creed II и The Witcher, однако позднее Генеральная комиссия по аудиовизуальным медиа уточнила, что блокировке подлежат проекты с «чувствительным контентом», не публикуя полного перечня.

Возвращение GTA V может стать индикатором смягчения государственной политики в отношении цифрового контента и видеоигр. Если новая стратегия подтвердится, это может открыть дорогу к официальному релизу Grand Theft Auto VI в регионе, также с ужесточенной возрастной маркировкой.

GTA V вышла в 2013 году на консолях Xbox 360 и PlayStation 3. За годы существования игра была портирована на ПК и еще два поколения консолей.

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