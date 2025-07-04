Анонсирован MMO-шутер Reaper Actual, разрабатываемый при помощи ИИ

Компания Distinct Possibility Studios, в которой трудятся создатели PlanetSide 2 и EverQuest, анонсировала новую игру Reaper Actual.

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Первые кадры с геймплеем продемонстрированы в дебютном трейлере.

Проект разрабатывается как MMO-шутер, где геймерам отводится роль наемников пяти различных фракций, которым предстоит выполнять задания и строить базы.

События развернутся на вымышленном острове Марова. Авторы акцентируют внимание на том, что по масштабам он "в четыре раза превышает самую большую карту Call of Duty Warzone", а количество игроков на сервере рассчитано на 200 участников.

При этом в Steam присутствует маркировка о том, что разработчики активно применяют в своей работе возможности искусственного интеллекта в части генерации NPC и миссий.