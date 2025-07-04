От массовых увольнений в Microsoft пострадала мобильная Warcraft

Blizzard объявила, что прекращает выпуск нового контента для своей мобильной игры Warcraft Rumble. Это связано с сокращениями в Microsoft, которой принадлежит Blizzard. По данным СМИ, работу могли потерять около 100 сотрудников студии.

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Warcraft Rumble останется доступной, но будет получать только технические обновления и внутриигровые события. Новые герои или уровни больше добавляться не будут. В заявлении Blizzard говорится, что игра “не достигла ожидаемого успеха”.

Warcraft Rumble вышла в 2023 году и стала первой мобильной игрой во вселенной Warcraft. Её разрабатывали девять лет. Параллельно Blizzard работала над ещё одной мобильной игрой в духе Pokémon Go, но она была отменена в 2022 году.