В Epic Games Store бесплатно раздают Figment

В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача.

© Российская Газета

В этот раз всем зарегистрированным пользователям предлагается на безвозмездной основе добавить к себе в библиотеку игру Figment.

Проект разработан и выпущен в 2017 году независимой студией Bedtime Digital Games.

Авторы описывают свою работу следующим образом: "Figment - игра в жанре приключенческий боевик, где вам предстоит исследовать уникальную вселенную, полную музыки, юмора и сюжетных линий. Дасти и его неунывающая подружка Пайпер вместе пускаются в путешествие по разуму, разыскивая потерянную храбрость. Присоединяйтесь к ним в этом невероятном приключении".

Специальное предложение будет действовать неделю - до 10 июля. Далее последует раздача сиквела с подзаголовком Creed Valley, вышедшего в 2023 году.