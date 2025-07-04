Продажи выживача Rust превысили 20 млн копий

Разработчики выживача Rust из студии Facepunch Studios объявили, что продажи игры превысили 20 млн копий. На это игре потребовалось семь лет — она вышла в 2018 году.

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Сперва проект вышел на ПК и был доступен эксклюзивно на платформе три года, а затем, в 2021-м, Rust выпустили и на консолях, где она сейчас и доступна.

Rust предлагает многопользовательские сражения в открытом мире. Главная цель игрока — выжить в суровых условиях. Придётся добывать еду, ресурсы, заниматься строительством и следить, чтобы шкала жажды, голода и здоровья не обнулилась. Во многом Rust полюбили за её весёлый геймплей и посиделки с друзьями.