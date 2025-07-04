Названы самые популярные в России игровые устройства

В 2025 году Nintendo заняла лидирующую позицию на российском рынке игровых консолей с долей в 54%. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики CDEK.Shopping.

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Ключевым драйвером роста Nintendo стал запуск консоли Switch 2, средняя стоимость которой составила 54 тыс. руб. Продажи активизировались еще на этапе предзаказов, что позволило бренду резко увеличить присутствие на рынке по сравнению с предыдущими годами.

Второе место заняла Sony с долей 14% и средним чеком в 37 тыс. руб., а на третьей позиции оказался производитель VR-шлемов Oculus (9%, 55 тыс. руб.). Замыкает четверку лидеров Asus с результатом 6% и самым высоким средним чеком — 64 тыс. руб.

На фоне изменения потребительского спроса и предложения средний чек на игровые консоли в России в 2025 году снизился более чем на 60%, до 30,7 тыс. руб., против 79,7 тыс. руб. в 2024 году.

Для сравнения: в прошлом году лидером была Sony, которая благодаря запуску PlayStation 5 Pro со средней ценой в 100 тыс. руб. занимала 46% рынка. В 2024 году также сильные позиции занимали Valve (24%) и Asus (8%). Nintendo тогда занимала лишь 1% рынка.

В 2023 году рынок был распределен более равномерно — по 33% приходилось на Sony и Valve, в то время как гаджеты Lenovo (6%) и Nintendo (2%) оставались нишевыми.

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