Techland разрабатывает новую часть Call of Juarez

Известный инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, сообщил, что студия Techland, известная по Dying Light, разрабатывает новую часть франшизы Call of Juarez.

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Работа над тайтлом якобы идёт на движке Unreal Engine (предыдущие части были созданы на движке Chrome Engine). Последняя игра серии, разработанная Techland и изданная Ubisoft, Call of Juarez: Gunslinger, вышла в 2013 году. В 2018 году права на издание вернулись к Techland.

Мы связались с Techland, чтобы получить комментарий, но к моменту публикации ответа не последовало. Если Techland ответит, мы обновим эту статью.

Call of Juarez — серия шутеров от первого лица, которая гарантированно понравится фанатам атмосферных вестернов.