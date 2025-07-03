Как приглашать друзей в игру в Mecha Break: гайд
Пилотировать огромных роботов в Mecha Break можно и в соло, но зачем, если в лобби всегда можно пригласить друзей? Портал PC Gamer рассказал, как добавлять друзей в Mecha Break и приглашать их в игру.
Механика добавления друзей и приглашения игроков в лобби в Mecha Break работает одинаково вне зависимости от платформы.
- Нажмите на меню коммуникаций в левом нижнем углу экрана ангара.
- Нажмите «Добавить друзей» на вкладке «Контакты»
- Введите имя аккаунта друга. Его можно найти в левом верхнем углу главного меню, рядом с профилем персонажа и меха.
- Найдите друга и оправьте ему запрос. Отправленный запрос можно принять там же, на вкладке «Контакты».
- Для того, чтобы пригласить друга в лобби, перейдите на страницу «Друзья» в меню коммуникаций.
Игроки на ПК, запустившие Mecha Break через Steam, также могут воспользоваться отдельной вкладкой «Друзья Steam», что будет даже удобнее — не нужно вручную искать друга по ID.
Примечательно, что Mecha Break поддерживает кроссплей между ПК и Xbox. На PS5 игра пока недоступна, и информации о поддержке кроссплея на этой платформе нет.