Видеокарта RTX 4060M стала самой популярной среди пользователей Steam

Согласно свежей статистике Steam за июнь 2025 года, лидером среди всех видеокарт стала мобильная NVIDIA GeForce RTX 4060.

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Её доля выросла до 4,99%, что на 0,34% больше по сравнению с маем. Таким образом, RTX 4060 Laptop GPU обогнала не только десктопные аналоги, но и предыдущего фаворита — RTX 3060.

Для сравнения, RTX 3060 в июне показала небольшой спад — её доля снизилась до 4,57% (−0,16%). Десктопная RTX 4060 также потеряла позиции и опустилась до 4,41% (−0,03%).

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Помимо RTX 4060M, в плюсе оказались лишь три модели: GTX 1650 (+0,04%), RTX 3060 Laptop GPU (+0,07%) и AMD Radeon Graphics (+0,01%). Остальные видеокарты показали снижение интереса, включая RTX 4070 и 3070.

Популярность мобильных решений может быть связана с ростом продаж игровых ноутбуков, где RTX 4060 предлагает отличное соотношение цены и производительности. Если тенденция сохранится, ноутбучные GPU могут окончательно закрепиться в топе железа Steam.