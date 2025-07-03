Grounded 2, Abiotic Factor и Killing Floor 3: во что поиграть в июле

Июль обещает быть не самым богатым релизами месяцем — как никак, разгар ежегодной игровой засухи. Тем не менее, даже в середине лета будет, во что поиграть. Мы собрали самые интересные новинки месяца и рассказываем, на что стоит обратить внимание в июле.

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Mecha Break — 1 июля

В Steam уже состоялся релиз Mecha Break: бесплатного соревновательного меха-шутера, посвященного битвам огромных боевых роботов. Поклонники жанра не останутся разочарованными: поединки на высоких скоростях, широкий выбор мехов с уникальным арсеналом оружия и способностей, стильные дизайны машин. Жалуются разве что на монетизацию косметических предметов — она, судя по отзывам, уж слишком жадная.

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Patapon 1+2 Replay — 10 июля

Patapon 1+2 Replay — переиздание культового гибрида ритм-игры и стратегии, вышедшей еще на PlayStation Portable. Для того, чтобы командовать маленькими человечками-патапонами, игроку нужно отбивать определенные ритмы, что не так-то просто — как и подобает стратегиям в реальном времени, следить предстоит за множеством нюансов и мелочей.

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Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 — 11 июля

После успеха ремейка первых двух Tony Hawk’s Pro Skater неудивительно, что Activision решила продолжить праздник ностальгии. В Pro Skater 3+4 появятся новые площадки, скейтеры, сложные трюки и обновленная библиотека музыки. Подписчики Game Pass смогут поиграть бесплатно в день релиза.

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Kaizen: A Factory Story — 14 июля

Недавно распущенная студия Zachtronics, известная своими головоломками на программирование и логистику, воссоединилась в новый коллектив, и Kaizen — ее следующий проект. Игроку предстоит наладить производство самой разной электроники в Японии 1980-х, от игрушечных роботов-трансформеров до бытовой техники и игровых автоматов.

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Hunter x Hunter Nen Impact — 16 июля

Франшиза Hunter x Hunter наконец получит полноценный файтинг, причем его разработкой занимаются настоящие мастера жанра. Nen Impact — таг-файтинг от Arc System Works, известной по серии Guilty Gear и Dragon Ball Fighter Z. Битвы проходят в формате 3 на 3, а собственную команду можно составить из популярных персонажей первоисточника.

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Abiotic Factor — 22 июля

Одна из лучших инди-выживалок наконец выходит из раннего доступа! Abiotic Factor — по сути, не что иное как симулятор выживания в лаборатории Black Mesa из Half-Life, только игрокам выпадает роль не Гордона Фримена, а обычных ученых. Для того, чтобы выбраться из комплекса, осажденного инопланетянами, живым, предстоит жарить пришельцев на вертеле, крафтить оружие из офисных принадлежностей и даже путешествовать в другие миры с помощью порталов.

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Killing Floor 3 — 24 июля

К концу месяца любители кооперативных шутеров смогут вернуться к геноциду зедов в Killing Floor 3. Изначально игра должна была выйти раньше, но Tripwire Interactive перенесла релиз по итогам открытого тестирования из-за обратной связи сообщества. Авторы пока не распространяются, что именно они изменили и поправили в ответ на критику, но узнать можно будет уже достаточно скоро.

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Total Chaos — 24 июля

Автор бумер-шутера Total Overkill, одного из лучших релизов 2023 года, решил превратить один из своих первых проектов, тотальную конверсию старой Doom, в полноценный проект. Total Chaos — survival horror, где игроку предстоит спастись с заброшенного шахтерского острова. В его центре ждет нечто таинственное, но для того, чтобы раскрыть тайну, нужно будет пройти через множество монстров и головоломок.

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Tales of the Shire — 29 июля

Tales of the Shire — симулятор жизни в Шире, тот самом, из «Властелина колец». Игра обещает стать расслабляющей песочницей, где каждый хоббит может построить нору себе по вкусу, часами напролет заниматься декорированием, копаться на грядке и, конечно же, иногда ходить в гости к соседям.

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Grounded 2 — 29 июля

Наконец, последним примечательным релизом июля будет Grounded 2 — продолжение «миниатюрной» песочницы-выживалки от Obsidian Entertainment. Группа подростков вновь уменьшится до размеров букашек, но на этот раз отправится исследовать целый парк, полный загадок и опасностей. Одним из главных новшеств игры разработчики называют возможность приручать ездовых жуков — теперь покорять маленький мир можно будет верхом, например, на муравье. Grounded 2 выйдет в раннем доступе и пробудет в нем как минимум год.